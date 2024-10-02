Подвинут на новый город: OSINT-аналитик назвал следующую цель в случае падения Угледара

Сейчас главное намерение россиян – это выйти на Курахово еще до наступления холодов.

В случае падения Угледара в Донецкой области враг будет пытаться взять в окружение Курахово.

Такое мнение высказал OSINT-аналитик, военный обозреватель Виталий Кононученко в интервью NV.

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"К сожалению, при негативном сценарии мы можем говорить о том, что враг будет пытаться взять в окружение Курахово, которое как раз находится сейчас посередине между двумя направлениями, по которым атакует враг, — между Угледаром и Горняком, Украинским, Селидовым", — отметил он.

По его мнению, сейчас главное намерение россиян – это выйти на Курахово еще до наступления холодов.

"Но в этом случае именно эти метеорологические условия играют в нашу пользу. Буквально через месяц будет сезон холода, сезон дождей, даже, возможно, раньше. И это, по моему мнению, значительно замедлит продвижение врага. Они это понимают, в частности, поэтому пытаются. сейчас взять свой максимум и атаковать с той силой, которая вообще только возможна", - подчеркнул Кононученко.

Напомним, OSINT-аналитик, ссылаясь на слова военных, одна из главных причин, почему РФ имеет продвижение в Угледаре, является сообщение народного депутата Марьяны Безуглой.

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