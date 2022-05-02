Подыскивали "титушек": ГБР задержало доверенных лиц предателя Кивы, которые готовили провокации в Украине

ГБР задержало двух доверенных лиц беглого нардепа Ильи Кивы.

Один из подозреваемых скрывался в Одесской области, другой — в Закарпатье. Они готовили провокации в Одессе.

Об этом сообщает ГБР.

По данным следствия, помощник нардепа за деньги ОПЗЖ должен был организовать провокации в Одессе и других регионах Украины. Он искал "спортсменов" для подготовки дестабилизации.

Другой задержанный соратник Ильи Кивы скрывался в Закарпатье. Он подбирал "титушек", которые отвечали бы за массовые акции в Киевской и Одесской областях.

"Во время акций доверенный Кивы придавал указания, что именно делать участникам, в том числе и использование физической силы. Массовые акции финансировались представителями политической партии ОПЗЖ. В настоящее время ГБР установило три десятка "титушек", которые руководство политической партии ОПЗЖ использовало в качестве силового блока. Проверяется причастность всех задержанных к организации провокаций в Одессе 2 мая 2022 года", — говорится в сообщении.

Напомним, в Одессе задержали 12 диверсантов, которые 2 мая готовили масштабные провокации. В ходе обысков у них обнаружили взрывчатку, оружие и агитационные материалы с запрещенной в Украине коммунистической символикой.

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