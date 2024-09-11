Подземное строительство как защита: "Стальной фронт" открывает новые перспективы для Украины

В условиях продолжительной войны и опасности для гражданского и военного населения Украины растет необходимость развития подземной инфраструктуры. Первый подземный госпиталь, созданный Группой Метинвест на базе стального укрытия, доказывает эффективность таких строений для защиты военных и медиков на передовой. Операционный директор компании Александр Мироненко уверен, что Украина должна масштабировать подземное строительство как одну из ключевых стратегий своей обороноспособности.

"Первые госпитали были созданы на базе обычных 'криївок' и использовались как стабилизационные пункты первого уровня", — рассказывает Мироненко, имея в виду первые стальные укрытия для бойцов, которые "Стальной фронт" начал изготавливать еще в 2022-м. По его словам, такие укрытия помогают сохранить жизнь военным, поскольку находятся недалеко от линии фронта, но при этом защищают их от обстрелов. В сентябре 2024-го инициатива представила уникальную конструкцию – первый в Украине подземный госпиталь из шести таких тайников, соединенных советом, который компания создала вместе с Медицинскими силами "Восток". Он находится на глубине шесть метров и может принимать до 100 раненых бойцов в сутки.

Смета строительства составила 20 миллионов гривен, большую часть из которых ушло на медицинское оборудование. “Если смотреть на перспективу, то мы будем патентовать наши разработки и, возможно, потом рассмотрим это направление бизнеса. В принципе, идут обсуждения с государством, как мы будем тиражировать эти разработки. Пока все идет к тому, что мы будем предоставлять наши метизы под госпитали, а государство будет обеспечивать медицинским оборудованием. Потому что 20 подобных госпиталей – это 400 млн гривен, что достаточно существенно для нас, учитывая в каком финансовом состоянии находится компания”, – отмечает Мироненко.

Компания планирует дальнейшее расширение подобных проектов, включая укрытия для операторов дронов, командные пункты и фортификационные сооружения. "Мы рассматриваем подземное строительство как инвестицию в безопасность страны, в повышение обороноспособности." – подчеркивает он.

Мироненко также подчеркивает необходимость внедрения новых строительных норм для Украины, ведь даже после войны россия будет оставаться постоянной угрозой: "Я думаю, что будут изменены строительные нормы. Все стройки должны иметь обязательные бомбоубежища, подземные сооружения, где люди смогут укрываться."