Подземный госпиталь ВСУ от Метинвеста Ахметова отмечен международной премией Глобального договора ООН

Partnership for Sustainability Award – это престижное отличие в сферах корпоративного постоянства и ESG (экология, социальная ответственность и управление). Ежегодно премией награждают лучшие партнерские проекты, реализуемые бизнесом, государством и обществом, которые направлены на достижение Целей устойчивого развития, защиту окружающей среды, преодоление общественных и экономических вызовов, содействие миру.

В этом году на конкурс поступило 150 заявок из 22 стран, из которых в финал отобрали 93 проекта. Их оценивало независимое международное жюри, в состав которого вошли эксперты из Гарвардского университета, Лондонской школы экономики, Всемирного экономического форума, Базельского института управления и других влиятельных международных институтов.

Первый в Украине подземный медицинский госпиталь на линии фронта Метинвест создал в координации с медицинскими силами «Восток». Он погружен под землю на глубину 6 метров, оборудован коммуникациями, системами РЭБ, альтернативными источниками питания и средствами безопасности. Внутри – лаборатория, операционное оборудование, кислородные концентраторы, аппарат ИВЛ, дефибрилляторы и т.д. По уровню укомплектованности он отвечает полевым госпиталям второго эшелона (Role/Echelon 2) по стандартам НАТО.

«Этот госпиталь уже спас около четырех тысяч жизней военнослужащих, выполняющих боевые задания в 8–10 километрах от линии столкновения. Недавно одно из таких подразделений получило прямой удар - три авиационные бомбы! Благодаря госпиталю удалось спасти людей. Слава Богу, все подразделение осталось в живых», - рассказал командир группировки Медицинских сил «Восток» Роман Кузов.

Стабилизационный пункт обеспечивает реанимацию, лечение и уход за пациентами до их выписки или эвакуации в другое стационарное медицинское учреждение. Он имеет две операционные, где медики могут одновременно проводить широкий спектр неотложных хирургических вмешательств без транспортировки раненых в отдаленную больницу. Госпиталь принимает до 100 раненых в сутки.

«Подземные госпитали это наше ноу-хау, созданное на основе стальных бункеров – «крыевок». Когда речь идет о спасении жизни защитников, важна каждая минута. Именно поэтому размещение стабилизационных пунктов вблизи линии фронта и их скрытость от врага позволяют медикам работать в безопасности и оказывать помощь. Это украинское инженерное изобретение уже доказало свою эффективность и заинтересовало одну из ведущих армий мира», - отметил операционный директор Метинвеста Александр Мироненко.

Глобальный договор ООН в Украине – это официальное представительство крупнейшего в мире сообщества ответственных бизнесов, которое формирует ESG-культуру. Инициатива объединяет более 25 тысяч участников в 167 странах. Украинская сеть насчитывает около 150 компаний из разных отраслей экономики. Группа Метинвест стала участником Глобального договора ООН в 2010 году.

Напомним, в текущем году Метинвест Ахметова построил уже второй медицинский пункт госпиталя по уровню NATO Role 2, на который направлено более 21 млн грн. Общая помощь Метинвесту Украине с начала полномасштабного вторжения составляет 9,3 млрд грн, из них 4,9 млрд грн – помощь армии в рамках инициативы Стальной фронт Рината Ахметова.