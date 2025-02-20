Поджигали здания по заказу ФСБ: СБУ задержала четырех злоумышленников

Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией разоблачили и задержали четырех злоумышленников, которые по заданию ФСБ поджигали административные здания и дома украинских военных в Киевской и Волынской областях.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По данным следствия, российские спецслужбы дистанционно вербовали исполнителей через Телеграмм-каналы, выбирая среди местных жителей искавших "легкие деньги".

В Киевской области задержаны три жителя Обуховского района в возрасте 18 и 20 лет, которые осуществили поджог здания сельсовета в Фастовском районе. Они разбили окно, облили помещение легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли его.

На Волыни задержан 38-летний рецидивист, ранее отбывавший наказание за наркопреступления. После увольнения он согласился сотрудничать с ФСБ и по их указанию поджигал квартиры украинских военных. Его следующей задачей была диверсия на объектах мобильной связи возле Луцка, однако стражи порядка задержали его при попытке поджечь технологическое оборудование сотовой башни.

СБУ задержала агентов ФСБ, которые поджигали жилье военных ВСУ. / Фото: Служба безопасности Украины

Во время обысков у злоумышленников обнаружено:

Средства поджога

Мобильные телефоны с подтверждениями выполнения задач в интересах России

В настоящее время злоумышленники находятся под стражей. Они могут получить пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, ранее СБУ провела спецоперацию в Днепре и задержала вражескую агентурную группу, которая по заказу России пыталась взорвать бывшего правоохранителя из областного центра.