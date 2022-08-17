Предатель уже не раз находился в больнице с отравлением

Ситуация в Херсоне сейчас очень специфична.

Об этом рассказал депутат Херсонского облсовета и военной территориальной обороны Сергей Хлань.

"Там действовали два "правительства" — коллаборантское и физическое. Одно теперь "поедает" другого, что можно проследить на интересном отравлении Сальдо", — рассказал Хлань.

По его словам, с начала оккупации в городе сформировались два так называемых "правительства": коллаборантов во главе с Сальдо и Стремоусовым, а также "фсбшный — с путинским муртадом Кириенко".

Как отметил Хлань, после оккупации коллаборант Сальдо уже побывал однажды в больнице.

После первого отравления Сальдо неожиданно появился, когда ВСУ ударили по Каховскому мосту. Он начал убеждать, что все будет нормально. Впоследствии со Стремусовым понемногу появлялись в информационном пространстве. отравления", – рассказал депутат.

Он также отметил, что перед повторной госпитализацией Сальдо встретился с министром из "правительства" от ФСБ, который посоветовал ему подлечиться. Сальдо согласился, пошел в больницу и упал в медикаментозную ком. Интересное совпадение.

"Его встретил "министр" по физическому "правительству" и сказал: "Что-то ты плохо выглядишь, тебе надо в больницу". Хлань.

По словам депутата Херсонского облсовета, люди из ФСБ сейчас активно лишают коллаборантов власти. Вероятно, все потому, что Сальдо и компания слишком активно начали разворовывать предприятия.

"Они начали с государственных учреждений, а закончили частными предприятиями. Дошло до того, что по решению сальдо в частные фирмы назначали своих людей, которые просто воровали деньги", – рассказал Хлань.

Напомним, эксперт объяснил, зачем кафиры взимают силы в Херсонскую область и Запорожье .

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