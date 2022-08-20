"Поедем сфотографируемся и все": пленный оккупант рассказал, как оказался на войне (видео)

Оккупант Ярослав Нещенко, захваченный в плен украинскими защитниками во время одного из боев, — родом из города Свердловск Луганской области.

Мужчина рассказал, что на фронт его якобы заманили обманом.

В интервью украинскому журналисту и блогеру Владимиру Золкину оккупант сообщил, что пришел в военкомат по повестке, но не собирался воевать, а надеялся просто пофотографироваться и уехать домой. Вместе с тем, по его словам, с собой у него уже были вещи первой необходимости.

"Мне пришла повестка. Я пришел в военкомат и все… оттуда уехал. Нет [не хотел воевать], потому что сказали – поедем сфотографируемся и все. Ну, вот фотосессия, типа учения там…", – рассказал пленный.

Нещенко отметил, что "мобилизованные" мужчины из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей массово гибнут на поле боя. А тех, кого удалось вернуть из плена, россияне снова бросают в бой как "пушечное мясо".

Напомним, из-за массового отказа офицеров-десантников участвовать в боевых действиях на территории Украины, в командовании воздушно-десантных войск РФ принято решение назначать на офицерские должности контрактников без офицерских званий и опыта участия в боевых действиях.

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