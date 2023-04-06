"Поеду только в Россию": волонтер рассказала, как люди не хотят эвакуироваться с фронтовых сел

Некоторые населенные пункты, где остаются местные, являются линией фронта и там постоянно продолжаются обстрелы.

Волонтер Ольга Зайцева, которая эвакуирует людей из самых "горячих" точек, рассказала, почему жители прифронтовых населенных пунктов не спешат уезжать, и поделилась шокирующими историями.

Об этом передает "Радио Свобода".

По ее мнению, люди не уезжают из-за истерики и из-за того, что просто привыкают к войне и "прилетам".

"Это истерика... Они просто говорят: "это мой дом, это мой дом, я здесь останусь и буду здесь", – говорит Зайцева.

К примеру, в Бахмут волонтерам очень сложно попасть. Но там до сих пор остаются гражданские.

"Они прячут своих детей, не показывают их. И сами могут никуда не уезжать, сидеть дальше в своих подвалах", – отмечает волонтер. Она вспомнила историю, когда волонтеры пытались эвакуировать женщину с ребенком из Приволья (Бахмутский район).

"Мы ездили в Приволье, это Бахмутский район. Сказали, что там есть ребенок. Бабушка в Днепре, и она просила забрать дочь с маленьким годовалым ребенком. Мы приехали, дедушка открыл дверь, сказал: "Да, я знаю о принудительной эвакуации.. Завтра приезжайте...".

Мы приехали на следующий день, а он: "Так они уже уехали, никого нет". Я звоню бабушке в Днепр, она говорит: "Оля, такого не может быть, там до сих пор сидит дочь с маленьким ребенком". Дедушка просто нас обманул", – вспоминает волонтер.

"Поеду только в Россию"

Также Зайцева рассказала шокирующую историю, когда местные откровенно говорят, что ждут "русский мир" или убегают от волонтеров, как только услышат украинский язык.

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"В Забахмутке была женщина с ребенком, которая прямым текстом посылала меня и прямым текстом говорила: "Я жду Россию и вообще не буду никуда ехать. Мне не нужна помощь", – отмечает волонтер.

Также она вспомнила другую историю с любительницей "русского мира".

"Был артобстрел... Одна женщина подбегает, она с ребенком, ребенок по колено ростом. Я говорю: "Садитесь, садитесь". Она слышит мой украинский язык и говорит: "Я не поеду никуда... Вы куда вывозите?"

Я говорю: "Славянск, Краматорск". Она: "Да это же Россия".

Я говорю: "Нет, Славянск, Краматорск — это Украина, вывозим туда". А она: "Нет, я поеду только в Россию", – рассказывает Ольга Зайцева.

Ранее спасатели рассказали, что вывозить людей из-под обстрелов в Донбассе часто уже не успевают, потому что по адресу эвакуации – руины.

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