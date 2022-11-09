Поехал просить ракеты: в ОП прокомментировали визит соратника Путина в Иран

В Офисе президента Украины считают, что Россия истощена, но ищет возможности для продолжения войны.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Кремль истощен войной против Украины. Именно поэтому, по его мнению, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, которого называют одним из ближайших соратников российского президента Путина, поехал в Иран.

Об этом он написал в своем Twitter.

По словам Подоляка, российские ресурсы для ведения войны иссякают, поэтому все чаще раздаются призывы к переговорам, которые Подоляк назвал "истерическими просьбами дать передышку".

Kremlin is exhausted. RF's resources are close to the limit. Hence hysterical requests for a break ("negotiations"). Hence Patrushev's visit to Tehran: looking for a way to continue war, get missiles/drones, fix its missile lack. Now is the perfect time to double aid for Ukraine. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) November 9, 2022

Истощение военной мощи Кремля советник главы ОП считает также причиной поездки секретаря Совбеза в Иран.

"Визит Патрушева в Тегеран: поиск способа продолжить войну, получить ракеты/дроны, преодолеть свое ракетное истощение", — написал он.

По мнению Подоляка, сейчас идеальное время для западных партнеров, чтобы удвоить свою помощь Украине.

Ранее американский Институт изучения войны сообщил о визите Николая Патрушева в Тегеран. По предположению экспертов, вероятная цель его поездки – "обсуждение потенциальных продаж иранских баллистических ракет России".

Напомним, в официальном сообщении о визите Патрушева в Иран указывается, что в ходе визита он проведет ряд переговоров высокопоставленными политическими и экономическими деятелями. В частности, обсудит расширение двусторонних отношений.

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