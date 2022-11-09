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Поехал просить ракеты: в ОП прокомментировали визит соратника Путина в Иран

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Поехал просить ракеты: в ОП прокомментировали визит соратника Путина в Иран

Николай Птрушев / Фото: Associated Press

В Офисе президента Украины считают, что Россия истощена, но ищет возможности для продолжения войны.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Кремль истощен войной против Украины. Именно поэтому, по его мнению, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, которого называют одним из ближайших соратников российского президента Путина, поехал в Иран.

Об этом он написал в своем Twitter.

По словам Подоляка, российские ресурсы для ведения войны иссякают, поэтому все чаще раздаются призывы к переговорам, которые Подоляк назвал "истерическими просьбами дать передышку".

Истощение военной мощи Кремля советник главы ОП считает также причиной поездки секретаря Совбеза в Иран.

"Визит Патрушева в Тегеран: поиск способа продолжить войну, получить ракеты/дроны, преодолеть свое ракетное истощение", — написал он.

По мнению Подоляка, сейчас идеальное время для западных партнеров, чтобы удвоить свою помощь Украине.

Ранее американский Институт изучения войны сообщил о визите Николая Патрушева в Тегеран. По предположению экспертов, вероятная цель его поездки – "обсуждение потенциальных продаж иранских баллистических ракет России".

Напомним, в официальном сообщении о визите Патрушева в Иран указывается, что в ходе визита он проведет ряд переговоров высокопоставленными политическими и экономическими деятелями. В частности, обсудит расширение двусторонних отношений.

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Дата публикации
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