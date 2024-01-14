"Поехал за машиной, теперь – на полигоне": волонтерам на границе вручают повестки

По мнению волонтера, теперь "определенный объем поступающих на фронт машин" "точно потеряется".

Теперь волонтерами, выезжающими за границу за машинами для ВСУ, необходимо получить справку от ТЦК.

Об этом рассказал основатель группы компаний "Прайм" и руководитель благотворительного фонда "Несокрушимые крылья" Дмитрий Леушкин в интервью УНИАН.

По его словам, ранее был ясен перечень документов, с которыми волонтерам можно было выехать за границу, однако сейчас ситуация изменилась. На пересечении границы от них нуждаются справки от военкомата, впрочем, какой именно формы – неизвестно.

"Тех волонтеров, которые впервые выезжали за авто, вообще не выпускали, снаряжали повесткой и отправляли в ТЦК. А выезжавших не впервые — допрашивали, словно они ДРГ-группы. (...) Мне известен случай, когда волонтер одной из организаций ехал за машинами, а в итоге сейчас служит на полигоне в Житомире", – рассказал Леушкин.

Из-за запутанности процедуры пересечения границы благотворительный фонд "Несокрушимые крылья" прекратил пригонять машины из-за границы и поставлять их на фронт.

По его мнению, теперь "определенный объем поступающих на фронт машин" "точно потеряется".

"Автотранспорт – это расходный материал. Эти машины постоянно ломаются, взрываются, выходят из строя. Они могут служить долго, а могут быть уничтожены за один день. Техники на войне много не бывает. На ней выезжают саперы, происходит вывоз раненых, антидроновая деятельность." Те, кто запускают дроны, тоже на внедорожниках уезжают", — отмечает волонтер.

Стоит добавить, что официальных изменений по пересечению границы волонтерами из Украины не было.

Напомним, ранее мы сообщали, могут ли наказать военнообязанных, выехавших за границу.

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