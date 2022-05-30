"Поехали обслуживать Донецк": российские оккупанты украли в Мариуполе семь уцелевших троллейбусов

Российские оккупанты нашли 7 уцелевших троллейбусов в помещении Мариупольского троллейбусно-трамвайного управления и вывезли их во временно оккупированный Донецк.

Их перекрашивают в цвета "Единой России" и планируют запустить в начале июня.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Оккупанты нашли 7 уцелевших троллейбусов в помещении Мариупольского троллейбусно-трамвайного управления. Троллейбусы получили судьбу медицинского оборудования — поехали обслуживать Донецк", — написал он.

Андрющенко также добавил, что россияне продолжают разрушать и разворовывать Мариуполь.

"Россияне и наши бывшие сограждане из так называемой "ДНР" — единственная в своем порыве к мародерству нация. Уничтожение. Разрушение. Мародерство. Ценой в 22 тысячи мариупольцев и сотни тысяч искалеченных жизней. Злость. Просто Злость", — подчеркнул советник мэра Мариуполя.

Стоит отметить, что разрушенный на 95% Мариуполь находится в блокаде российских оккупантов с 1 марта. В городе уже почти три месяца нет коммуникаций.

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Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 96-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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