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Поезда "Укрзалізниці" задерживаются и меняют расписание из-за обстрелов РФ

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публикации
Просмотры
1142
Время на прочтение
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Поезда "Укрзалізниці" задерживаются и меняют расписание из-за обстрелов РФ

Фото: Associated Press

Поезда задерживаются и меняют расписание.

Некоторые поезда вечером в воскресенье, 6 ноября, задерживаются и меняют расписание в связи с российскими обстрелами.

Об этом сообщили в "Укрзалізниці".

  • Рейс №780 Киев – Сумы будет следовать до Ворожбы;
  • Рейс №45 Харьков – Ужгород будет следовать по измененному маршруту (без захода в Сумы) и задерживается ориентировочно на три часа;
  • Поезд №259 Сумы — Ивано-Франковск будет следовать по измененному графику и будет задерживаться ориентировочно на три часа.

Кроме того, пассажиров, которые должны были сесть на рейсы №45 и №259 на станциях Ворожба, Бахмач, Нежин и Конотоп, отвезут отдельным дополнительным рейсом в Киев, где будет осуществлена пересадка на другие поезда западного направления.

Напомним, поезда "Укрзалызницы" со вчера, 5 ноября, начали курсировать по четырем новым направлениям. Так, появились маршруты из Киева, Одессы и Жмеринки.

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Дата публикации
Просмотры
1142
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