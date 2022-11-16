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Поезда "Укрзализныци" продолжают двигаться с задержками, некоторые изменили маршрут: перечень рейсов

Автор
Ирина ЗагородняяИрина Загородняя
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Время на прочтение
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Поезда "Укрзализныци" продолжают двигаться с задержками, некоторые изменили маршрут: перечень рейсов

Фото: t.me/UkrzalInfo

В то же время, подавляющее большинство участков с повреждениями электросети уже восстановлены.

Из-за повреждения инфраструктуры и отсутствия напряжения в контактной сети 7 поездов "Укрзализныци" двигаются со значительными задержками, а 11 поездов изменили маршрут следования.

Об этом сообщает перевозчик в Telegram.

Так, по состоянию на 14:35 16 ноября со значительной задержкой следуют следующие рейсы:

  • №45/46 Ужгород — Харьков задерживается на 7 ч 24 мин;
  • №715/716 Перемышль – Киев задерживается на 6 ч 58 мин;
  • №21/22 Трускавец – Харьков задерживается на 4 ч 54 мин;
  • поезд Вена – Киев задерживается на 3 ч 17 мин;
  • №749/750 Ужгород – Киев задерживается на 3 ч 12 мин;
  • №3/4 Ужгород — Запорожье задерживается на 2 часа 43 мин;
  • №35/36 Перемышль — Одесса задерживается на 1 час 1 час 44 мин.

Все остальные рейсы, следующие с задержкой, задерживаются менее чем на час. Кроме того, из-за повреждения контактной сети железная дорога изменила маршрут следования некоторых поездов:

  • №749 Киев – Ужгород;
  • №67 Киев – Вена;
  • №53 Киев – Перемышль;
  • №15 Харьков – Рахов;
  • №91 Киев – Львов;
  • №18 Ужгород – Харьков;
  • №92 Львов – Киев;
  • №2 Ивано-Франковск – Харьков;
  • №54 Пшемысль – Киев;
  • №68 Варшава – Киев;
  • №750 Ужгород – Киев.

В "Укрзализныце" отметили, что изменение маршрута этих поездов не повлияет на возможность пассажиров выйти на нужных им станциях, однако время в пути для этих рейсов увеличится ориентировочно на 30 минут.

Напомним, что 15 ноября РФ совершила очередную массированную атаку на Украину, которая стала самой масштабной с 24 февраля. Главной целью снова стали объекты энергетической инфраструктуры. Однако, кроме них, страна-агрессор в очередной раз попала в жилые дома в Киеве, где в результате погибла женщина.

Всего враг выпустил по Украине более 90 ракет и 10 дронов-камикадзе. Украинские силы ПВО сбили все дроны и 77 ракет, однако есть попадание — повреждены 15 объектов энергетической инфраструктуры. В настоящее время продолжаются аварийные отключения. Из-за обстрелов 15 и 16 ноября некоторые поезда "Укрзализныци" изменили маршруты или курсируют с задержками.

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Дата публикации
Просмотры
216
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