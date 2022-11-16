Поезда "Укрзализныци" продолжают двигаться с задержками, некоторые изменили маршрут: перечень рейсов

В то же время, подавляющее большинство участков с повреждениями электросети уже восстановлены.

Из-за повреждения инфраструктуры и отсутствия напряжения в контактной сети 7 поездов "Укрзализныци" двигаются со значительными задержками, а 11 поездов изменили маршрут следования.

Об этом сообщает перевозчик в Telegram.

Так, по состоянию на 14:35 16 ноября со значительной задержкой следуют следующие рейсы:

№45/46 Ужгород — Харьков задерживается на 7 ч 24 мин;

№715/716 Перемышль – Киев задерживается на 6 ч 58 мин;

№21/22 Трускавец – Харьков задерживается на 4 ч 54 мин;

поезд Вена – Киев задерживается на 3 ч 17 мин;

№749/750 Ужгород – Киев задерживается на 3 ч 12 мин;

№3/4 Ужгород — Запорожье задерживается на 2 часа 43 мин;

№35/36 Перемышль — Одесса задерживается на 1 час 1 час 44 мин.

Все остальные рейсы, следующие с задержкой, задерживаются менее чем на час. Кроме того, из-за повреждения контактной сети железная дорога изменила маршрут следования некоторых поездов:

№749 Киев – Ужгород;

№67 Киев – Вена;

№53 Киев – Перемышль;

№15 Харьков – Рахов;

№91 Киев – Львов;

№18 Ужгород – Харьков;

№92 Львов – Киев;

№2 Ивано-Франковск – Харьков;

№54 Пшемысль – Киев;

№68 Варшава – Киев;

№750 Ужгород – Киев.

В "Укрзализныце" отметили, что изменение маршрута этих поездов не повлияет на возможность пассажиров выйти на нужных им станциях, однако время в пути для этих рейсов увеличится ориентировочно на 30 минут.

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Напомним, что 15 ноября РФ совершила очередную массированную атаку на Украину, которая стала самой масштабной с 24 февраля. Главной целью снова стали объекты энергетической инфраструктуры. Однако, кроме них, страна-агрессор в очередной раз попала в жилые дома в Киеве, где в результате погибла женщина.

Всего враг выпустил по Украине более 90 ракет и 10 дронов-камикадзе. Украинские силы ПВО сбили все дроны и 77 ракет, однако есть попадание — повреждены 15 объектов энергетической инфраструктуры. В настоящее время продолжаются аварийные отключения. Из-за обстрелов 15 и 16 ноября некоторые поезда "Укрзализныци" изменили маршруты или курсируют с задержками.

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