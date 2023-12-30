Поездка Зеленского в Авдеевку: журналист объяснил стратегическое значение визита президента

Президент Украины Владимир Зеленский 29 декабря посетил Авдеевку и побывал на позиции 110-й отдельной механизированной бригады в одном из самых сложных направлений обороны.

Как отметил журналист Юрий Бутусов, своим визитом президент Зеленский взял на себя ответственность за Авдеевку и помощь нашим войскам на том направлении. Ведь от положения в Авдеевке зависит весь фронт от Марьинки до Торецка.

"Теперь наблюдаем, как быстро Верховный главнокомандующий выполнит все те обязательства, которые он выдал воинам по усилению и обеспечению. А обещано было много. И важно, что узнал об обстановке на месте – как оказалось, о многом Ставке было неизвестно", – отметил журналист.

Юрий Бутусов также подчеркнул, что теперь Украина сохраняет контроль только за одним городом донецкой агломерации, воротами в Донецк – Авдеевку. Авдеевка – следующая цель России на Донбассе.

Контроль Авдеевки позволяет Украине удерживать большой фронт – около 80 км от Марьинки до Торецка. То есть Авдеевка – это точка связности фронта. Потеря Авдеевки приведет к отходу на всем этом большом фронте.

"Для нас эта битва выгодна – россияне вынуждены атаковать в лоб, по узким коридорам, под прострелом с господствующих высот. Наши войска могут использовать застройку Авдеевки для сохранения своих сил. Российские войска в этом районе понесут потери в разы больше наших, это направление требует концентрации ресурсов, потому что это лучшее место для ликвидации резервов противника. Если потерять Авдеевку, то провалятся фланги по всему направлению, и потом будет надо рыть с нуля новую линию обороны в голых посадках, и это будет так же тяжело, как сейчас, после потери Бахмута, идут тяжелые бои в полях за городом. Мы потеряли городскую застройку, и теперь враг сам выгодно использует подвалы и дома", — пишет журналист.

Напомним, Тарнавский рассказал, когда ВСУ могут "сделать шаг назад" в Авдеевке.

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