"Поэзия свободных": Минкультуры уже получило 10 тысяч заявок стихов о войне в Украине

"Поэзия свободных": Минкультуры уже получило 10 тысяч заявок стихов о войне в Украине

Все 100% стихов – о войне. Треть из них – это стихи, полные непонимания, шока, злобы и ненависти по отношению к захватчикам.

Более 10 тыс. заявок стихов написали украинские и иностранные поэты с начала военных действий России на территории Украины. Именно столько заявок стихов было подано за первые 15 дней на портале «Поэзия Свободных», который был создан при поддержке Министерства культуры и информационной политики и Государственного агентства по искусствам и художественному образованию в начале марта 2022 года, сообщает прессжуба Министерства культуры и информационной политики Украины.

"Все 100% стихов — о войне. Треть из них – это стихи, полные непонимания, шока, злобы и ненависти по отношению к захватчикам. Другая треть произведений касается внутренних переживаний героев, такие стихи полны тревоги, страха, неуверенности в будущем и своей жизни. Стихи авторства детей, солдат, волонтеров перед линией фронта, солдатских матерей, любимых девушек и обычных гражданских жителей, к домам которых пришла война. Большая часть стихов — о победе, силе украинских ВСУ, восторге их мужеством и искренней благодарности всем, кто борется", – говорится в сообщении.

Отмечается, что более 80% стихотворений оптимистичны. Это значит, что поэты верят в победу, чем очень точно передают общественные настроения. Последние результаты социологических опросов от группы Рейтинг дают такие же данные.

10 тысяч стихов – это 7 270 151 символ, или примерно 1 320 000 слов. Над модерированием, редактированием и коррекцией этого впечатляющего количества произведений ежедневно работают 27 волонтеров, половина из которых профессиональные редакторы.

«С переводом интерфейса портала нам помогают волонтеры со всего мира, а в стихах мы уже имеем коллекцию из 7 языков, поэтому этот проект можно назвать международным» — отмечает Александр Ткаченко, министр культуры и информационной политики Украины.

Портал «Поэзия Свободных» пополняется новыми стихами каждый час. Недавно появилась возможность для авторов, указать место, где было написано стихотворение. Поэтому есть стихи из Киева, Харькова, Одессы, Николаева, Волновахи. Написаны в подвалах Мариуполя и во время эвакуации "Укрзализныцей" из Чернигова.

«Читая стихи, можно следить за хронологией войны, — столь тонко и чувствительно реагируют творческие люди на ход событий. Что касается формы поэтических произведений, то в большинстве своем это именно лирика, прозаических (белых) произведений очень мало. Самый популярный способ рифмовки в строфах украинских поэтов – перекрестный (абаб). Самый употребляемый вид строфы — катрен или четверостишие (строфа из четырех строк). Приблизительно 1 раз в 20 стихов встречается легендарная фраза о направлении корабля. Благодаря нашим поэтам, теперь эта цитата окончательно увековечена в украинской культуре», — отмечает Марина Юсин, модератор.

Стихотворения высшего художественного уровня получают отметку «Выбор редакции». Сейчас у нее уже 112 стихов. Напомним, что лучшие стихи сформируют сборник, который выйдет в свет при поддержке Министерства культуры и информационной политики Украины.

Для более удобной навигации среди коллекции стихов добавили несколько фильтров:

«Случайные» – отображает стихи в случайном порядке для того, чтобы постоянные гости сайта всегда видели разные произведения;

«Популярные» — отображает стихи, получившие наибольшее количество «сердечек»;

«Новые» – отображает стихи в хронологическом порядке;

Выбор редакции — отображает любимые стихи редакции, а авторам произведений, вошедших в эту категорию, приходит соответствующее письмо на электронные адреса.

Опубликованы стихи на украинском, русском, английском, французском, польском, литовском и белорусском языках. А интерфейс переведен на английский, эстонский, испанский, исландский, словацкий, датский, немецкий и греческий языки.

Сейчас портал продолжает свою работу и ждет новых талантов.

Присоединиться можно здесь: https://warpoetry.mkip.gov.ua