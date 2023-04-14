Погиб командир взвода Интернационального легиона: отец 4 детей из Польши поехал защищать Украину

Мужчина в Бахмуте получил тяжелое ранение.
В Польше в городе Бралин 14 апреля простились с командиром взвода Интернационального легиона Михалом Журеком. Отец четырех детей из Польши в апреле 2022 добровольно пошел защищать свободу Украины.
Об этом пишет tvp.info.
Жена Михала Агата Журек рассказала, что они с мужем воспитывали четырех детей от 12 до 18 лет. В апреле 2022 года поляк добровольно отправился в Украину, чтобы защищать наше государство от российских оккупантов.
"Он сказал, что будет бороться за свободу Украины и безопасность Польши. По возвращении в Польшу хотел служить в Войске польском", — сказала Агата.
45-летний Михал получил тяжелое ранение в голову 25 марта в Бахмуте. Его доставили в больницу Днепра, где польский доброволец скончался.
Похоронили защитника Украины в Бралине. Проститься с ним пришла украинская делегация и военные ВСУ. На гроб мужчины положили флаг Украины, а на могилу – венки от его собратьев и народа Украины.
Напомним, война России против Украины может продолжаться еще несколько лет – такой вариант не исключает премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
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