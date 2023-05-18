Погиб охранник: власти сообщили детали "воздушного боя" в Одесской области

Над Одесской ночью сбили восемь крылатых ракет. Однако есть попадания. Одна из ракет упала на промышленный объект. На месте погиб один человек, еще двое ранены.

Эту информацию уточнил спикер главы Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

"Одесчина. В результате воздушного боя ночью 2 сбитые ракеты врага упали на здания промышленных предприятий, которые получили повреждения. К сожалению, в результате разрушений 1 гражданский охранник погиб, еще двое ранены", — сказал он.

Напомним, ночью, 18 мая, силы ПВО сбили 29 из 30 выпущенных ракет, сообщили в Генштабе ВСУ.

В ходе атаки россияне выпустили 22 крылатых ракеты Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации, шесть крылатых ракет "Калибр" с кораблей в Черном море и две крылатые ракеты "Искандер-К" из наземных оперативно-тактических ракетных комплексов.