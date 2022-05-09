Погиб от обстрелов российских оккупантов: в Киеве простились с журналистом Александром Маховым (фото, видео)

Погиб от обстрелов российских оккупантов: в Киеве простились с журналистом Александром Маховым (фото, видео)

Прощание состоялось в Михайловском златоверхом соборе.

В Михайловском златоверхом соборе Киева 9 мая состоялось прощание с журналистом, военнослужащим Вооруженных сил Украины Александром Маховым, который погиб 4 мая, защищая Украину от российской агрессии.

Похоронят журналиста на Берковецком кладбище.

Об этом пишет "Суспільне".

Проститься с погибшим пришло около сотни человек: коллеги-журналисты, военные.

"Человек, с которым мы сегодня прощаемся, это в первую очередь человек. Это мужчина, который всегда отвечал за свои слова, который пошел защищать нас, который был очень добрым. И вообще, когда начинаешь говорить, что "был" это, мягко говоря, не укладывается в голове... Саша — герой", — сказал журналист телеканала "Украина" Артем Джепко.

Телеоператор канала "Украина" Владислав Смолянец вспомнил, как Махов работал на корпункте в Луганске и делал материалы из оккупированного города.

"Когда он первый раз пошел воевать, он сказал, что должен освободить свою землю. Его мечта должна сбыться", — сказал Смолянец.

Александр Махов – участник боевых действий, вел подкаст "Военкор". В 2020 году стал единственным представителем украинских СМИ на борту самолета, который проводил эвакуацию граждан Украины из Уханя.

Напомним, 4 мая из-за обстрела российскими войсками погиб журналист Александр Махов, который нес службу в рядах Вооруженных сил Украины. Махов родился в Луганске, долгое время жил в Киеве. Александру было 36 лет. Он встретил свой день рождения в апреле на фронте. Его подразделение участвовало в боях, в частности, на Изюмском направлении.

Как война изменила украинцев - директор Института демографии и социальных исследований

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