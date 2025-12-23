Погиб пилот, совершивший последний прорыв на "Азовсталь": в катастрофе Ми-24 разбился Александр Шемет

Герой Украины Александр Шемет / © Суспільне

Командиром экипажа украинского вертолета Ми-24, потерпевшего катастрофу во время выполнения боевого задания 17 декабря, был Герой Украины Александр Шемет.

Об этом "Суспільному" сообщил его брат Юрий Шемет.

Александр Шемет — уроженец Корюковки на Черниговщине. Большую часть жизни он проживал во Львовской области, где проходил службу после окончания военного вуза. В Корюковке живут его родные.

По словам Юрия Шемета, вечером 17 декабря экипаж получил приказ вылететь на перехват российских дронов-камикадзе типа Shahed. Вертолет поднялся в воздух и поддерживал связь с пунктом управления, однако со временем исчез с радаров.

«Это означало, что борт уже упал. На месте крушения нашли четыре тела — все члены экипажа погибли. Это уже подтвержденный факт», — рассказал брат погибшего.

О гибели экипажа официально сообщила прессслужба 12-й отдельной бригады армейской авиации имени генерал-хорунжего Виктора Павленко 18 декабря. По предварительной информации, катастрофа произошла на территории Черкасской области. Окончательные выводы отсутствуют.

По словам Юрия Шемета, предварительное расследование свидетельствует, что вертолет мог столкнуться с российским дронами-камикадзе, не зафиксированным радарами из-за сверхнизкой высоты полета.

«Вертолет фактически разорвало в клочья, тела очень обгорели. Такого случая следователи раньше не видели», — отметил он.

В настоящее время идет идентификация тел погибших и расшифровка данных бортового самописца. По предварительным данным, неисправности техники или ошибки пилота не зафиксированы — все системы работали штатно.

Что известно об Александре Шемете

Александр Шемет с 2015 участвовал в антитеррористической операции на востоке Украины. В начале полномасштабного вторжения РФ оборонял Киев. Он был награжден орденами Даниила Галицкого и Богдана Хмельницкого III степени, а также отличиями «Казацкий крест» I и II степеней.

Звание Героя Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» Александр Шемет получил за последний авиапрорыв на «Азовсталь» в Мариуполе 5 апреля 2022 года. Тогда он доставил боеприпасы и медикаменты защитникам города, а затем эвакуировал раненых, успешно выйдя из-под интенсивного обстрела.

13 декабря Александру Шемету исполнилось 55 лет. Это был день его последнего разговора с братом. У погибшего остались мать, жена, дочь и сын, также проходящий военную службу.

Напомним, во время выполнения боевого задания 17 декабря погиб экипаж вертолета Ми-24.