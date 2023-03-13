Погиб в боях за Бахмут: в ВСУ сообщили о смерти командира роты "Холодного оврага", воевавшего с 2014 года

Александр Басалыга принимал участие в акциях Революции достоинства, а затем вступил в ряды ВСУ, чтобы увольнять украинский Донбасс.

В Бахмуте погиб 31-летний командир роты 93-й механизированной бригады ВСУ "Холодный Яр" старший лейтенант Александр Басалыга с позывным "Монгол". Он сражался за Украину с 2014 года.

О смерти героя сообщила пресс-секретарь 93-й бригады Ирина Рыбакова.

"Сан Саныч Басалыга. Вот так мне хотелось называть этого ротного. Не по позывному — "Монгол", а более вежливо", — рассказала Ирина Рыбакова.

Фото: Ирина Рыбакова

Боец служил в 1-й отдельной танковой бригаде наводчиком танка, участвовал в боях за Дебальцево.

В 2016 году он был награжден орденом "За мужество" ІІІ степени. После успешных боев в районе Волновахи Александру поручили командовать танковым экипажем, впоследствии у воина еще несколько ротаций на Донбасс.

В декабре 2022 года Героя наградили медалью "Защитнику Отчизны".

С начала полномасштабной войны Александр принял командование ротой в батальоне Богдана Дмитрука.

"Он служил у нас на штабе в отделе боевой подготовки, и я думала, что он "бумажный офицер". И потому немного удивилась, что он принял роту в батальоне Богдана Дмитрука. Оказалось, что с началом большой войны он решил перейти в пехоту и принимать непосредственное участие в боях", — написала пресс-секретарь.

В Бахмуте Александр был ранен при обстреле дома, некоторое время передвигался на инвалидной коляске, но восстановился и продолжил командовать ротой. Затем удерживал позиции за рекой Бахмутка, в восточной части города.

"Сан Саныч погиб в Бахмуте. И я думаю, что он в раю, потому что, как говорится, в аду он уже побывал", — написала Ирина Рыбакова.

Добавим, что в Киеве 10 марта отдали последний почет военному 67-й отдельной механизированной бригады, комбату Дмитрию Коцюбайло с позывным "Да Винчи". Он погиб в бою под Бахмутом.

В столице президент Украины передал матери "Да Винчи" Оксане Коцюбайло отличие "Крест боевых заслуг", которым посмертно удостоен ее сын.

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