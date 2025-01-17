Погиб в рукопашном бою с якутом: Зеленский присвоил звание Героя Украины защитнику Дмитрию Масловскому

Дмитрий Масловский с позывным "Кобра" с начала полномасштабной войны был воином 71 Егерской десантно-штурмовой бригады.

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины военному Дмитрию Масловскому на позывным "Кобра", погибшему в рукопашном бою с оккупантом из Якутии.

Об этом сообщил президент Telegram.

"Последний бой Дмитрия, бой на Донетчине, видели миллионы украинцев. Образцовая храбрость нашего парня. Украина будет всегда помнить эту храбрость. Передал "Золотую Звезду" Героя Украины маме нашего воина", — написал Зеленский.

Награду погибшему военному предоставили за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и за самоотверженное служение украинскому народу, говорится в указе.

Что известно о Дмитрии Масловском

Дмитрий Масловский родился 7 ноября 1994 года в селе Янишевка Подольского района Одесской области. В 2017-2020 годах принимал участие в АТО/ООС.

В 2023 году его мобилизовали на военную службу. Масловский проходил ее в 71-й отдельной егерской бригаде. Участвовал в боях в Донецком, Харьковском и Запорожском направлении.

В конце ноября 2024 в Любашевской громаде сообщили, что защитник погиб 17 ноября во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Трудовое Донецкой области.

В январе 2025 года в Сеть попало видео с рукопашным боем между оккупантом из Якутии и украинским военным, в результате которого наш воин умирает. Военный медик Вицик сообщил, что на видео был Дмитрий Масловский.

Это видео всколыхнуло соцсети! История десантника, вступившего в рукопашный бой с якутом

Читайте также: