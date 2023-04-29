Погиб в собственной кровати: российская ракета убила мирного жителя в Черниговской области (фото)

В результате вражеского обстрела Черниговщины 29 апреля погиб мирный житель, еще один несовершеннолетний получил ранение.

Сегодня, 29 апреля, оккупационные войска в очередной раз обстреляли приграничье Черниговщины. В результате вражеской атаки по Семеновской общине погиб 63-летний местный житель. Раненого 14-летнего подростка полицейские эвакуировали и передали медикам.

Об этом сообщает полиция Черниговской области.

По информации правоохранителей, 29 апреля около 4 утра в полицию поступило сообщение о мощном обстреле пограничного села. Россияне попали по жилым домам, когда люди еще спали. Один мирный гражданин погиб в своей постели. В соседнем доме подросток получил ранение руки.

Полицейские прямо под обстрелами эвакуировали парня и передали его прибывшим на место медикам.

Во время обстрела Черниговщины 29 апреля ранение получил несовершеннолетний / Фото: Поліція Чернігівської області

Впоследствии враг продолжил обстреливать пограничные деревни из ствольной артиллерии. Повреждены и разрушены дома, хозяйственные постройки, авто местных жителей. Один из взрывов убил коня на территории частного хозяйства. В результате обстрелов обесточен ряд населенных пунктов района.

Следователи Новгород-Северского райотдела полиции собирают доказательную базу военных преступлений россиян. Соответствующие сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следователь полиции открыл производство по части 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины (Нарушение законов и обычаев войны).

Полиция призывает граждан ответственно реагировать на сигналы воздушной тревоги и обязательно идти к укрытию.

Напомним, армия РФ 28 апреля нанесла массированный ракетный удар по всей территории Украины. Стала известна ситуация в регионах по состоянию на 9:00 по данным областных государственных администраций.

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