Погиб в свой день рождения: в Украине ликвидирован командир танкового батальона ВС РФ

Василий Лушников погиб в свой день рождения – 23 августа – "во время стремительной атаки".
В Украине ликвидирован командир танкового батальона вооруженных сил Российской Федерации майор Василий Лушников.
Об этом в четверг, 25 августа, сообщает телеграмм-канал "Союз танкистов России".
Отмечается, что командир танкового батальона российской армии погиб в свой день рождения – 23 августа – "во время стремительной атаки".
"Василий из офицерской династии. Отец-полковник. К сожалению, тело в танке "героя" сейчас находится под обстрелом. Похороны и прощание с Василием Игоревичем будут дополнительно скорей в Волгограде", — говорится в сообщении.
"Уважаемые воины, отзовитесь, кто это так очень точно отпраздновал День Флага и День Независимости? За такое надо давать Героя Украины. Согласно данным российских оккупантов, в 8.00 23 августа неизвестные пока украинские Герои отбили атаку танкового батальона ВС РФ, и уничтожили танк командира батальона Василия Лушникова... Интересно, где это и как произошло, этот подвиг должен быть должным образом отражен в истории Войны за Независимость", – прокомментировал в фейсбуке журналист Юрий Бутусов.
Напомним, ВСУ "откорректировали" Антоновский мост в Херсоне и ударили по вражеским командным пунктам по артиллерии.
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