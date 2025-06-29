Погиб во время отражения атаки РФ: что известно о летчике F-16 Максиме Устименко (фото)

Максим Устименко

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В ночь на 29 июня во время отражения масштабной российской ракетно-дроновой атаки на украинские города погиб летчик 1-го класса, подполковник Воздушных сил Украины Максим Устименко. Он героически выполнил боевую задачу на самолете F-16, применил весь комплекс бортового вооружения и сбил семь воздушных целей.

Последний бой и трагедия

По информации командования Воздушных сил, во время поражения последней цели самолет Максима получил серьезные повреждения и начал терять высоту.

«При эксплуатировании последнего его самолета он получил повреждения и начал терять высоту. Максим Устименко сделал все возможное, отвел машину от населенного пункта, но катапультироваться не успел», — сообщили в командовании.

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Этот героический поступок спас жизни многим людям, ведь пилот оттянул самолет подальше от жилых кварталов.

Максим — «парень из стали»

Мама погибшего летчика Андрея Пильщикова (Джуса) Лилия Аверьянова опубликовала в сети фотографию Максима Устименко и вспомнила о нем с теплом и гордостью:

«Макс, парень из стали. Всегда стремился быть лучшим. Лучше всего защищать Украину. Это был суперинтеллект группы, замечательный айтишник. Но у него были большие, крепкие крылья. Большая ответственность. Большая преданность делу. Он должен был бы стать маршалом авиации. Вместе с Андреем с первого курса, вместе навеки в небе», — написала она.

Устименко был однокурсником Джуса, который погиб два года назад во время авиакатастрофы.

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Максим Устименко

Максим Устименко

Максим Устименко

Максим Устименко

Президент Зеленский о героическом подвиге пилота

Президент Украины Владимир Зеленский лично отреагировал на гибель пилота:

«Сегодня он уничтожил семь воздушных целей. Мои соболезнования семье и собратьям. Поручил выяснять все обстоятельства гибели. Украинская авиация героически защищает небо. Спасибо каждому, кто защищает Украину».

Он подчеркнул, что украинская авиация продолжает героически выполнять боевые задачи, несмотря на значительные риски и потери.

Тяжелые потери Воздушных сил Украины

За последние месяцы это уже четвертый потерянный истребитель F-16 в составе Воздушных сил Украины и третий погибший пилот этого типа самолета. Это подчеркивает сложность и опасность боевых полетов в современных условиях войны. Украинские летчики ежедневно рискуют жизнью, защищая небо Украины.

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Память о погибших пилотах

Жена еще одного погибшего украинского пилота Алексея Меся (позывной «Мунфиш») Юлия также опубликовали в сети совместное фото ее супруга и Максима Устименко.

«Мы продолжаем терять лучших. Максим Устименко и Алексей Месь», - подписала она.

По словам Юлии, у Максима остался 4-хлетний сын.

© Instagram

Напомним, ранее мы писали о том, что во время выполнения боевого задания на Сумском направлении 21 июня 2025 года погиб младший лейтенант, командир взвода 158 отдельной механизированной бригады Дмитрий Горнов

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