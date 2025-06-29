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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Погиб во время отражения атаки РФ: что известно о летчике F-16 Максиме Устименко (фото)

Пилот F-16 Максим Устименко сбил семь целей и погиб в бою.

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Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Максим Устименко

Максим Устименко

В ночь на 29 июня во время отражения масштабной российской ракетно-дроновой атаки на украинские города погиб летчик 1-го класса, подполковник Воздушных сил Украины Максим Устименко. Он героически выполнил боевую задачу на самолете F-16, применил весь комплекс бортового вооружения и сбил семь воздушных целей.

Последний бой и трагедия

По информации командования Воздушных сил, во время поражения последней цели самолет Максима получил серьезные повреждения и начал терять высоту.

«При эксплуатировании последнего его самолета он получил повреждения и начал терять высоту. Максим Устименко сделал все возможное, отвел машину от населенного пункта, но катапультироваться не успел», — сообщили в командовании.

Этот героический поступок спас жизни многим людям, ведь пилот оттянул самолет подальше от жилых кварталов.

Максим — «парень из стали»

Мама погибшего летчика Андрея Пильщикова (Джуса) Лилия Аверьянова опубликовала в сети фотографию Максима Устименко и вспомнила о нем с теплом и гордостью:

«Макс, парень из стали. Всегда стремился быть лучшим. Лучше всего защищать Украину. Это был суперинтеллект группы, замечательный айтишник. Но у него были большие, крепкие крылья. Большая ответственность. Большая преданность делу. Он должен был бы стать маршалом авиации. Вместе с Андреем с первого курса, вместе навеки в небе», — написала она.

Устименко был однокурсником Джуса, который погиб два года назад во время авиакатастрофы.

Максим Устименко

Максим Устименко

Максим Устименко

Максим Устименко

Максим Устименко

Максим Устименко

Максим Устименко

Максим Устименко

Президент Зеленский о героическом подвиге пилота

Президент Украины Владимир Зеленский лично отреагировал на гибель пилота:

«Сегодня он уничтожил семь воздушных целей. Мои соболезнования семье и собратьям. Поручил выяснять все обстоятельства гибели. Украинская авиация героически защищает небо. Спасибо каждому, кто защищает Украину».

Он подчеркнул, что украинская авиация продолжает героически выполнять боевые задачи, несмотря на значительные риски и потери.

Тяжелые потери Воздушных сил Украины

За последние месяцы это уже четвертый потерянный истребитель F-16 в составе Воздушных сил Украины и третий погибший пилот этого типа самолета. Это подчеркивает сложность и опасность боевых полетов в современных условиях войны. Украинские летчики ежедневно рискуют жизнью, защищая небо Украины.

Память о погибших пилотах

Жена еще одного погибшего украинского пилота Алексея Меся (позывной «Мунфиш») Юлия также опубликовали в сети совместное фото ее супруга и Максима Устименко.

«Мы продолжаем терять лучших. Максим Устименко и Алексей Месь», - подписала она.

По словам Юлии, у Максима остался 4-хлетний сын.

/ © Instagram

© Instagram

Напомним, ранее мы писали о том, что во время выполнения боевого задания на Сумском направлении 21 июня 2025 года погиб младший лейтенант, командир взвода 158 отдельной механизированной бригады Дмитрий Горнов

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