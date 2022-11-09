Погиб заместитель гауляйтера Херсонской области Кирилл Стремоусов – пропагандисты

Российские пропагандисты в среду, 9 ноября, сообщили о гибели заместителя гауляйтера Херсонской области Кирилла Стремоусова.

Об этом пишут пропагандистские телеграмм-каналы и пропагандистское издание Russia Today.

Российские пропагандисты утверждают, что так называемый "замглавы Херсонской области" Стремоусов погиб в ДТП.

Личный водитель Стремоусова в комментарии одному из российских пропагандистов якобы подтвердил информацию о гибели гауляйтера Херсона. Произошло это якобы возле Геническа.

Так называемый "пресс-секретарь" оккупационной "власти" Херсона в комментарии российским пропагандистам также подтвердил информацию о гибели коллаборанта Стремоусова.

Кто такой Стремоусов

46-летний коллаборант Кирилл Стремоусов был родом из Донецкой области. Он возглавлял Геническую рыбную инспекцию и занимал руководящий пост в Киевском комитете рыбного хозяйства.

Некоторое время Стремоусов путешествовал по Америке. После этого вернулся в Херсон, где начал интересоваться эзотерикой и создал пророссийскую общественную организацию, активно участвовавшую в так называемых "антимайданах". В 2013 году Стремоусов основал еще одну ОО "За президента Украины", активно поддерживавшую Януковича. Также херсонского коллаборанта связывают с "Украинским выбором" Медведчука.

1 марта 2014 г. Стремоусов принимал участие в пророссийских акциях протеста. В 2017-2020 годах коллаборант продолжал свою антиукраинскую деятельность. Он нападал на журналистов, работников СБУ. Покойная херсонская активистка Екатерина Гандзюк еще тогда откровенно называла Стремоусова сепаратистом. В 2020 году у Стремоусова СБУ провела обыски, его подозревали в работе на ФСБ.

Во время пандемии коронавируса Стремоусов стал активным антивакцинатором. Он и его сторонники врывались в больницы, угрожали медикам и призвали украинцев бойкотировать коронавирусные ограничения. Также предатель активно распространял фейки о биолабораториях, которые якобы были даже в Херсоне. С начала оккупации Херсона Стремоусов активно работал в Россию и даже ездил в Кремль, где Путин сообщал об аннексии частей украинских территорий.

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