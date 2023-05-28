"Погибают пачками": Федоров о потерях россиян в Запорожье

Оккупанты несут потери на Запорожье: украинские военные постепенно вытесняют врага на отдельных направлениях.

Об этом во время телемарафона заявил мэр Мелитополя Иван Федоров.

"Они продолжают использовать своих военных как пушечное мясо, как они это делают уже больше года. Мы видим после того, как постоянно появляются новые военные госпитали в захваченных школах и детских садах на временно оккупированной территории. Мы заметили, что они две недели назад перестали вывозить тела, просто начали сбрасывать их с "Уралов" в братские могилы. Именно так, пачками, гибнут их военные. Тенденция количества пораженных рашистов увеличивается. Они их просто зарывают в землю, даже не зная, кого и куда", — сказал он.

По данным Генштаба, общие боевые потери России к утру воскресенья, 28 мая, составляют 206 600 оккупантов. За прошедшие сутки ряды "200-х" пополнили еще более 400 российских захватчиков.