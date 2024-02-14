Погибла 61-летняя женщина: россияне обстреляли более 20 городов и сел Харьковщины (фото)

В частности, враг обстрелял Волчанск и попал по рынку, где находились местные мирные жители.

Российские войска 13 февраля обстреляли из артиллерии и минометов более 20 населенных пунктов Харьковской области. В результате ударов есть погибшая и раненая.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Оккупанты устроили артиллерийские и минометные обстрелы по более чем 20 населенным пунктам Харьковщины. В частности, речь идет о: Уде, Алисовке, Казачьей Лопане, Лукьянцы, Волчанске, Ветеринарном, Двуречной, Ивановке, Синковке, Петропавловке и других.

Российские войска также наносили авиаудары по Круглому Купянского района.

Утром 13 февраля враг обстрелял из артиллерии Волчанск. Зафиксировано не менее 10 попаданий, в том числе на территории рынка, где на тот момент находились местные гражданские. В результате ударов погибла 61-летняя женщина, которая получила минно-взрывные травмы. Еще одна женщина в возрасте 50 лет получила травмы.

Синегубов добавил, что за сутки взрывотехники области разминировали 13,8 га территории и обезвредили 195 взрывоопасных предметов.

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Погибшая женщина в результате обстрела Харьковской области / Фото: Олег Синєгубов

Напомним, в ночь на 14 февраля российские войска дважды нанесли удары по Селидово в Донецкой области: попали в пятиэтажку и медучреждение. В результате атаки есть погибшие.

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