Погибла активистка "Правого сектора", военная 67 ОМБР Наталья Кузнецова "Иранка"

Погибла активистка "Правого сектора", военнослужащая 67-й ОМБР и жена сотника "Иранца" Наталья Кузнецова — подруга "Иранка".

Об этом сообщили в "Правом секторе".

"С неописуемой жалостью и отчаянием должны сообщить печальную новость. При трагических обстоятельствах погибла наша сестра Наталья Кузнецова, подруга "Иранка", — сообщили в "Правом секторе".

Подробности гибели Натальи пока не сообщают.

При трагических обстоятельствах погибла Наталья Кузнецова с позывным Иранка Фото: Новостная

Что известно об "Иранке"

Наталья Кузнецова родом из Александрии Кировоградской области.

Она присоединилась к "Правому сектору" еще на Майдане во время "Революции Достоинства".

Впоследствии Наталья Кузнецова возглавила Черниговскую областную организацию политической партии "Правый сектор".

"От первых дней полномасштабного вторжения — в строю Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор", военнослужащий 67 ОМБр ВСУ. Наталья — пример женственности, выносливости, внутреннего покоя и вместе с тем активной деятельности ради Украины", — рассказали собратья.

Муж Наталии Кузнецовой — сотник "Правого сектора", военнослужащий Виктор Панаско с позывным "Иранец", также защищавший Украину. Он погиб под Бахмутом Донецкой области в мае 2023 года.

Наталья мечтала о большой семье и жизни в мирной независимой стране.

“Хочу иметь большую семью. Чтобы мои дети и внуки не знали, что такое война. Хочу на старости лет (если доживу) сесть в плетеное кресло-качалку и понимать, что вся моя борьба за страну была не напрасной”, – рассказывала в интервью “Челайну” военная 6 лет назад.

Самые искренние соболезнования семье, близким, друзьям и собратьям "Иранки". выразили как в "Правом секторе", так и другие военнослужащие ВСУ.

"Еще одна семья патриотов и националистов на небе", сообщил на своей странице в Facebook командир Добровольческого разведывательного батальона "Солнышко" ГУР МОУ Руслан Каганец

За 8 часов его сообщение поддержали более тысячи подписчиков.

Напомним, на днях на войне погиб эксбоксер сборной Украины Денис Ящук. Он был воспитанником боксерского клуба "Максим" в Хмельницкой области и входил в состав национальной сборной и "Украинских атаманов".

Читайте также: