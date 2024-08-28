Погибла активистка "Правого сектора", военная 67 ОМБР Наталья Кузнецова "Иранка"

Наталья "Иранка" Кузнецова погибла при трагических обстоятельствах.
Погибла активистка "Правого сектора", военнослужащая 67-й ОМБР и жена сотника "Иранца" Наталья Кузнецова — подруга "Иранка".
Об этом сообщили в "Правом секторе".
"С неописуемой жалостью и отчаянием должны сообщить печальную новость. При трагических обстоятельствах погибла наша сестра Наталья Кузнецова, подруга "Иранка", — сообщили в "Правом секторе".
Подробности гибели Натальи пока не сообщают.
Что известно об "Иранке"
Наталья Кузнецова родом из Александрии Кировоградской области.
Она присоединилась к "Правому сектору" еще на Майдане во время "Революции Достоинства".
Впоследствии Наталья Кузнецова возглавила Черниговскую областную организацию политической партии "Правый сектор".
"От первых дней полномасштабного вторжения — в строю Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор", военнослужащий 67 ОМБр ВСУ. Наталья — пример женственности, выносливости, внутреннего покоя и вместе с тем активной деятельности ради Украины", — рассказали собратья.
Муж Наталии Кузнецовой — сотник "Правого сектора", военнослужащий Виктор Панаско с позывным "Иранец", также защищавший Украину. Он погиб под Бахмутом Донецкой области в мае 2023 года.
Наталья мечтала о большой семье и жизни в мирной независимой стране.
“Хочу иметь большую семью. Чтобы мои дети и внуки не знали, что такое война. Хочу на старости лет (если доживу) сесть в плетеное кресло-качалку и понимать, что вся моя борьба за страну была не напрасной”, – рассказывала в интервью “Челайну” военная 6 лет назад.
Самые искренние соболезнования семье, близким, друзьям и собратьям "Иранки". выразили как в "Правом секторе", так и другие военнослужащие ВСУ.
"Еще одна семья патриотов и националистов на небе", сообщил на своей странице в Facebook командир Добровольческого разведывательного батальона "Солнышко" ГУР МОУ Руслан Каганец
За 8 часов его сообщение поддержали более тысячи подписчиков.
Напомним, на днях на войне погиб эксбоксер сборной Украины Денис Ящук. Он был воспитанником боксерского клуба "Максим" в Хмельницкой области и входил в состав национальной сборной и "Украинских атаманов".
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