Погибла целая семья с младенцем: все подробности беспощадного обстрела Херсонщины 13 августа

В результате обстрела погибли два ребенка — 12-летний мальчик и девочка, которой было 23 дня. По этому факту уже начато расследование.

Сегодня, 13 августа, российские оккупационные войска продолжают обстрелы Херсонской области, в результате чего уже известно о семи погибших. Под удар попал и областной центр.

Об этом сообщает пресс-служба Херсонской ОВА.

Обстрел Широкой Балки в Херсонской области

Утром оккупанты ударили по домам в Широкой Балке. Из-за обстрела там погибли муж, жена и младенец — девочка, которой было 23 дня от рождения.

Еще один ребенок супругов – 12-летний мальчик погиб в больнице, медикам не удалось его спасти.

Также под обстрел с утра попали:

Станислав — там погибли два человека, а еще одна женщина получила ранения

Камышаны — ранены мужчина и женщина

Золотая Балка – легкие ранения получила женщина, она в больнице

город Херсон — ранения получили три человека

Кроме того, военные РФ совершили два сброса с дрона по территории Бериславской больницы.

Всего в результате российских обстрелов по состоянию на 13:00 известно о семи погибших гражданских.

После этого стало известно об обстреле самого Херсона. По данным прокуратуры, в одном из микрорайонов оккупанты попали в многоэтажку и вблизи нее. Пострадали трое местных жителей, двое из них в тяжелом состоянии госпитализированы в больницу.

Последствия обстрела города

"Террористы добровольно никогда не прекратят убивать мирных людей. Террористов нужно остановить. Силой. Другого они не понимают", — добавил Игорь Клименко, глава МВД.

В Офисе генпрокурора сообщили о начале досудебного расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

"По данным следствия, 13 августа 2023 года около 10:00 российские военные произвели массивный обстрел нескольких населенных пунктов Станиславской громады Херсонской области. В результате попадания вражеских снарядов в частные дома погибли шесть гражданских лиц", — говорилось в сообщении.

Часть Херсона осталась без света

В результате повреждения высоковольтной линии питания россиянами часть Херсона осталась без света.

"Очередной обстрел Херсона! На этот раз в результате вражеских атак повреждена высоковольтная линия питания. Сейчас некоторые районы города, включая центр, без электроснабжения", — написал глава ОВА Роман Морочко.

Морочко добавил, что специалисты уже выполняют ремонтные работы и переподключат электроснабжение на резервную линию. Также он призвал горожан сэкономить использование электроприборов до окончания ремонта основных электросетей.

По состоянию на 15:00 в Херсоне слышны взрывы. Завтра, 14 августа, в Херсонской области объявлен траур.

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