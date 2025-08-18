Погибла минометчица ТрО Ольга Сердюк с позывным "Ляля": что о ней известно (фото)

Минометчица ТрО Ольга Сердюк / © Facebook

Защищая Украину от оккупантов, погибла минометчица 130-го отдельного батальона территориальной обороны ВСУ Ольга Сердюк, известная среди побратимов как Ляля. Она отдала свою жизнь, защищая родную землю на Запорожском направлении.

Об этом сообщили журналист и военнослужащий Мирослав Откович и снайпер Елена Белозерская на страницах в соцсети Facebook

По словам Отковича, несмотря на возможность остаться дома она сознательно пошла на фронт, чтобы защищать нашу страну и верила в победу.

«Ляля могла сидеть дома. Но пошла на фронт. Верила в победу как никто другой. Делала ремонт в квартире в центре Харькова. Несмотря на прилеты», — написал он.

Что о ней известно

Ольга Сердюк, позывной «Ляля», родилась 5 января 1983 года в Харькове. Была матерью двух дочерей — Анастасии и Каролины, женой военного, танкиста. Пока родители воевали, дети находились с бабушкой.

Ольга Сердюк / © Facebook.com/bilozerska

Ольга Сердюк

Она служила в 130-м отдельном батальоне территориальной обороны ВСУ. Сначала была пехотинкой, а после ранения командир перевел ее в минометную батарею. Год назад стала героиней сюжета «Армия ТВ», где рассказала о службе и мотивации защищать родной город.

«Я сама из Харькова, и я не хочу, чтобы мои дети бегали по другим странам. Я хочу, чтобы мои дети жили в моем родном городе. Я не хочу, чтобы сюда пришел „русский мир“, — говорила женщина.

Ольга Сердюк погибла 9 августа 2025 года на Ореховском направлении.

