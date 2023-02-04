Погибли две женщины: в одной из многоэтажек Одессы вспыхнул пожар

В квартире сгорело также домашнее имущество

В Одессе в Суворовском районе произошел пожар. В результате инцидента погибли две женщины.

Об этом сообщи или в пресс-службе Главного управления ГСЧС.

"Сегодня, в 00:06, в службу спасения поступило сообщение о возгорании в квартире на 1-м этаже 2-этажного жилого дома по ул. Крылова", — говорится в сообщении.

Отмечается, что спасатели установили горит домашнее имущество в квартире. Пожар был ликвидирован в 00:46 на общей площади примерно 50 кв. м.

Впоследствии стало известно, что погибли две женщины — 1954 и 1988 годов рождения. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

Напомним, вся Одесса и часть Одесского района временно обесточены. На подстанции произошла вторая за последние сутки масштабная авария. Без света остались Приморский, Малиновский и Суворовский районы Одессы, а также села поблизости.

Добавим, масштаб аварии на ключевой подстанции в Одессе достаточно существенный, ограничения энергопитания будут продолжительнее. Все из-за выхода из строя оборудования, которое неоднократно возобновлялось после ракетных атак россиян.

Читайте также: