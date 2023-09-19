"Погибли многие российские офицеры": под Херсоном нанесен точный удар по штабу окупантов

Поражен штаб 7 дивизии воздушно-десантных войск, где на момент удара проходило ежедневное планирование.

Под Херсоном украинские бойцы 19 сентября нанесли точный удар по штабу 7-й дивизии ВДВ, в результате которого погибли многие российские офицеры.

Об этом со ссылкой на источник сообщил Telegram-канал ВЧК-ОГПУ.

По информации источника, предварительно погибли многие офицеры, точное количество жертв тщательно скрывается. В момент обстрела у десантников происходило ежедневное планирование.

Удар по штабу 7 дивизии подтвердил также глава организации ветеранов этого подразделения Евгений Ханин. Аудио с комментарием появилось на канале.

"По другому командному пункту был прилет. Сегодня. Есть потери. Но это война, постоянно потери бывают. Это жизнь. Никуда не денешься. Периодически обстрелы бывают", – говорит Ханин в коротком аудио.

Администраторы канала напомнили, что на днях стало известно о ликвидации бывшего замкомандира 7 десантно-штурмовой дивизии из Новороссийска полковника Андрея Кондрашкина. А в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину Силы обороны Украины отправили в ад командира этой дивизии Андрея Суховецкого. Автомобиль, которым ехал кафир, обстреляли из минометов.

Днем ранее, 18 сентября, враг атаковал позиции украинских бойцов, пытаясь вернуть свои утраченные позиции в районе Андреевки, Роботы и Клещиевки.

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