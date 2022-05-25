Погибли, пока пьянствовали: украинский дрон-камикадзе испортил оккупантам "застолье" на броне танка (видео)

Украинские воины с помощью дрона-камикадзе уничтожили воржий танк вместе с оккупантами.
Украинские Силы специальных операций с помощью дронов-камикадзе умело уничтожают российских оккупантов.
Видео уничтожения вражеского танка вместе с россиянами обнародовала пресс-служба ССО.
Оккупанты на одной из позиций спокойно пьянствовали, сидя на броне своего танка. Впрочем, привычное для россиян занятие было внезапно прервано неожиданной атакой с воздуха. Современный беспилотник-камикадзе, оснащенный мощной взрывчаткой влетел прямо в танк, нанеся противнику непоправимые потери. Были уничтожены два экипажа оккупантов.
Весь процесс уничтожения сняла камера, расположенная на дроне.
В ССО отметили, что это видео впервые публикуется на широкую общественность, но боевое применение беспилотников-камикадзе является постоянной практикой для украинских защитников во время войны с российскими захватчиками.
"Это хороший пример того, как помощь иностранных партнеров вместе с обученностью и профессионализмом наших воинов дают положительные результаты на фронте", — отмечают Силы специальных операций.
Ранее россияне хотели похвастаться, что уничтожили батарею гаубиц М777, но опозорились (видео).
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