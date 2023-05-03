Погибли работники и посетители: Россия нанесла удар по единственному рабочему гипермаркету в Херсоне

В результате атаки по состоянию на данный момент известно о трех погибших и пятеро раненых.

В среду, 3 мая, россияне снова атаковали Херсон и нанесли удар по единственному работавшему гипермаркету. В результате атаки врага погибли работники и посетители заведения.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

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По словам главы ведомства Игоря Клименко, атаковали Херсон около 11 часов. Каким вооружениям нанесли удар - пока неизвестно.

"Все оперативные службы на месте. Оказывают помощь людям. С российскими убийцами нельзя договариваться. Их нужно привлечь к ответственности. Или уничтожить", – сказал он.

Напомним, россияне вечером 2 мая снова обстреляли Херсонскую область. На месте трагедии погиб мужчина и тяжело ранена женщина.

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