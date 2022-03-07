Погибли сотни граждан: в России комиссия по правам человека призвала немедленно прекратить войну в Украине

Погибли сотни граждан: в России комиссия по правам человека призвала немедленно прекратить войну в Украине

Отмечается, что эта комиссия "каким-то чудом" смогла принять заявление.

В России, президент которой начал войну в Украине, комиссия по политическим правам Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, требует прекратить войну в Украине.

Письмо подписали 13 членов комиссии. Они призывают урегулировать войну путем переговоров.

Об этом в Facebook написала российская политолог, бывшая член РПЧ Екатерина Шульман.

Комиссия констатировала, что уже погибли, по меньшей мере, сотни российских и украинских граждан. Там считают, что войну в Украине необходимо остановить как можно быстрее и перейти к решению всех противоречий между двумя странами в рамках переговоров.

“Комиссия по политическим правам смогла каким-то чудом принять заявление. Мы, члены Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и прав человека, не выносим политические оценки и не делаем политических предложений. Но мы констатируем, что уже погибли, по меньшей мере, сотни российских и украинских граждан, всеми последними событиями поставлена под угрозу реализация многих социальных и личных прав гражданина и человека", — говорится в сообщении.

В комиссии отметили, что блокировка российских СМИ "Эхо Москвы" и "Дождь" увеличила риски для реализации прав граждан.



"В обществе уместны разные взгляды на ситуацию в Украине и на российско-украинские отношения. Но последняя неделя показала, что цена использования армии на решение имеющихся проблем слишком велика", — добавила Шульман.

К слову, под заявлением подписались 13 человек.