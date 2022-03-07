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Погибли сотни граждан: в России комиссия по правам человека призвала немедленно прекратить войну в Украине

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Погибли сотни граждан: в России комиссия по правам человека призвала немедленно прекратить войну в Украине

Сергей Гайдай

Отмечается, что эта комиссия "каким-то чудом" смогла принять заявление.

В России, президент которой начал войну в Украине, комиссия по политическим правам Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, требует прекратить войну в Украине.

Письмо подписали 13 членов комиссии. Они призывают урегулировать войну путем переговоров.

Об этом в Facebook написала российская политолог, бывшая член РПЧ Екатерина Шульман.

Комиссия констатировала, что уже погибли, по меньшей мере, сотни российских и украинских граждан. Там считают, что войну в Украине необходимо остановить как можно быстрее и перейти к решению всех противоречий между двумя странами в рамках переговоров.

“Комиссия по политическим правам смогла каким-то чудом принять заявление. Мы, члены Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и прав человека, не выносим политические оценки и не делаем политических предложений. Но мы констатируем, что уже погибли, по меньшей мере, сотни российских и украинских граждан, всеми последними событиями поставлена под угрозу реализация многих социальных и личных прав гражданина и человека", — говорится в сообщении.

В комиссии отметили, что блокировка российских СМИ "Эхо Москвы" и "Дождь" увеличила риски для реализации прав граждан.

"В обществе уместны разные взгляды на ситуацию в Украине и на российско-украинские отношения. Но последняя неделя показала, что цена использования армии на решение имеющихся проблем слишком велика", — добавила Шульман.

К слову, под заявлением подписались 13 человек.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков ‒ 285 ед.,
  • ББМ – 985 ед.,
  • артиллерийских систем – 109 ед.,
  • РСЗО ‒ 50 ед.
  • средства ПВО – 21 ед.,
  • самолетов – 44 ед.,
  • вертолетов – 48 ед.,
  • автомобильной техники – 447 ед.,
  • легкие скоростные катера – 2 ед.,
  • цистерн с ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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