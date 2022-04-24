Погибли три поколения женщин: новые детали ракетного удара по Одессе, унесшего жизни младенца, его мамы и бабушки

Погибли три поколения женщин: новые детали ракетного удара по Одессе, унесшего жизни младенца, его мамы и бабушки

Вчера, 23 апреля, в результате вражеского ракетного удара по Одессе погибла целая семья, три поколения женщин: бабушка Люда, молодая мама Валерия и ее 3-месячная дочь Кира.

Одесский пекарь Юрий Глодан потерял жену, долгожданную дочь и мать своей жены.

На своей странице в Facebook он опубликовал фотографии погибших и написал: "Родни мои, Царство небесное! Вы в наших сердцах!".

Гибель Валерии с ребенком прокомментировали друзья, знакомые и преподаватели Одесского национального университета, где она училась на факультете журналистики.

Известно, что женщине было всего 28 лет, 30 августа 2019 она вышла замуж за Юрия Глодана. За месяц до войны у пары родилась дочь, девочку назвали Кира.

Напомним, что 23 апреля российские войска нанесли ракетные удары по жилому дому в Киевском районе Одессы. В результате взрывов вражеских снарядов разрушены жилые помещения между 2 и 5 этажами, выходы были заблокированы, люди находились в ловушке. Также возник пожар. Повреждены близлежащие дома и автомобили. По предварительным данным, погибли 8 мирных жителей, среди них — 3-месячный ребенок. Еще 18 человек ранены.

24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 60-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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