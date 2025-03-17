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Погибшему пилоту F-16 Алексею Месю присвоено звание Героя Украины

Погибшему пилоту F-16 Алексею Месю присвоено звание Героя Украины

Погибший украинский пилот Алексей Месь / Фото: из соцсетей

Полковнику присвоено звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда".

Президент Владимир Зеленский присвоил погибшему пилоту F-16 Алексею Месю (позывной Moonfish) звание Героя Украины.

Об этом свидетельствует указ президента №165/2025.

В тексте указа говорится, что полковнику Месю присвоено звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение народу государства.

Напомним, Месь погиб 26 августа 2024 года, когда за штурвалом истребителя F-16 участвовал в отражении российской массированной атаки ракетами и дронами.

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