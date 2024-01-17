Погибшие и раненые: Прокудин показал последствия обстрела оккупантами Херсона (видео)

Военные преступники РФ около часа крыли огнем жилые кварталы Херсона.
Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин показал последствия удара со стороны российских оккупантов по Днепровскому району Херсона.
Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в соцсети.
По его словам, военные преступники РФ около часа крыли огнем жилые кварталы Херсона с временно оккупированного левого берега.
“Из-за российских обстрелов загорелся гараж и автомобиль. Пожар оперативно ликвидировали спасатели. Также повреждены и дома горожан. Травмы, несовместимые с жизнью, получил 37-летний мужчина, находившийся на улице. Мои соболезнования родным погибшего”, — сказал Александр Прокудин.
Кроме того, взрывную травму и контузию получила 81-летняя местная жительница. Врачи "экстренки" оказали ей помощь на месте.
Напомним, что кафиры ударили ракетами "Оникс" по Одесщине.
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