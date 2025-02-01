Погибшие, раненые, разрушения: стали известны последствия вражеской атаки на Харьковскую область

Враг атаковал гражданские и объекты инфраструктуры Харьковщины. Пострадали люди, разрушенные жилые дома, производственные постройки, транспорт и другие объекты. Есть погибшие и раненые. Идет эвакуация мирного населения.

Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

Последствия вражеской атаки

Харьков, 07:42 – обломки сбитого БПЛА повредили жилой дом. Пострадали 4 человека (38-летний мужчина, женщины 64, 60, 77 лет). Госпитализирован мужчина и 64-летняя женщина. Погибла 60-летняя женщина.

Черкасская Лозовая, 07:30 – обстрел БпЛА "Шахед", сгорели гараж и 2 авто.

Новая Водолага, 07:22 – падение "Шахеда" повредило производственные сооружения.

Пески-Радьковские, 23:50 – обстрел РСЗО "Ураган" повредил здание поселкового совета.

Купянск, 15:40 – дрон атаковал кафе, поврежден фасад и летняя площадка.

Осиново, 13:30 — БПЛА "Молния" повредил дорогу.

Купянск, 09:44 – обстрел, пожар в хозяйственном здании, пострадали 84-летняя женщина и 46-летний мужчина.

За сутки враг совершил 2 атаки на Харьковском направлении и 6 атак на Купянском. Эвакуировано 20 человек из Купянского и Боровского направлений.

Харьковский городской голова Игорь Терехов сообщил, что из-за попадания "Шахеда" в Холодногорском районе частично разрушен частный дом, пожар был ликвидирован. Пострадали еще 16 домов. Погибла женщина, четыре человека ранены.

Напомним, 1 февраля враг совершил атаку на многие города Украины. Есть пострадавшие.

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