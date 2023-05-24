"Погибшие" в Белгородской области члены РДК записали видеообращение: рассказали об успехах

В ходе операции добровольцы захватили технику и оружие россиян.
В результате спецоперации в Белгородской области несколько военных получили ранения. Однако погибших нет.
Об этом сообщил командир РДК с позывным White Rex.
По его словам, после проведения спецоперации в Белгородской области у отряда несколько травмированных, однако потерь нет. На КПП "Грайворон" отряд забрал БТР, стрелковое оружие и другую технику у военнослужащих РФ.
Добровольческий корпус считает операцию успешной, поскольку они практически беспрепятственно зашли на территорию РФ.
"Любое пересечение границы — можно назвать успехом. В наш чат-бот пишут люди, которые говорят, что они из Белгородской области, готовые нас поддерживать, вплоть до того, что хотят доставать оружие и идти воевать с нами", — подчеркнул командир Российского добровольческого корпуса.
В то же время, российские власти ранее заявляли о том, что добровольческий корпус был ликвидирован военными РФ.
Напомним, что в Белгородской области РФ границу охраняют российские срочники.
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