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"Погибшие" в Белгородской области члены РДК записали видеообращение: рассказали об успехах

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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"Погибшие" в Белгородской области члены РДК записали видеообращение: рассказали об успехах

Российский добровольческий корпус поведал о поддержке населения. ФОТО: сундуки с видео

В ходе операции добровольцы захватили технику и оружие россиян.

В результате спецоперации в Белгородской области несколько военных получили ранения. Однако погибших нет.

Об этом сообщил командир РДК с позывным White Rex.

По его словам, после проведения спецоперации в Белгородской области у отряда несколько травмированных, однако потерь нет. На КПП "Грайворон" отряд забрал БТР, стрелковое оружие и другую технику у военнослужащих РФ.

Добровольческий корпус считает операцию успешной, поскольку они практически беспрепятственно зашли на территорию РФ.

"Любое пересечение границы — можно назвать успехом. В наш чат-бот пишут люди, которые говорят, что они из Белгородской области, готовые нас поддерживать, вплоть до того, что хотят доставать оружие и идти воевать с нами", — подчеркнул командир Российского добровольческого корпуса.

В то же время, российские власти ранее заявляли о том, что добровольческий корпус был ликвидирован военными РФ.

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Напомним, что в Белгородской области РФ границу охраняют российские срочники.

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Дата публикации
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