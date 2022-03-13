Погибшие во время эвакуации в Киевской области не дождались согласования "зеленого коридора"

Погибшие во время эвакуации в Киевской области не дождались согласования "зеленого коридора"

Жители заблокированного оккупантами села пытались спастись самостоятельно.

Колонна мирных жителей, которая в пятницу, 11 марта, при попытке эвакуации из села Победа (Барышевский район Киевской области) в сторону села Остролучье была накрыта беспощадным огнем оккупантов, не дождалась официального объявления о "зеленом кордоре".

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.

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Как выяснилось в ходе расследования обстоятельств трагедии, приведшей к гибели семи человек (в том числе одного ребенка), жители заблокированного оккупантами села пытались спастись самостоятельно, поэтому начали эвакуацию без согласованного сторонами "зеленого коридора".

"Это очень опасно, ведь оккупационные подразделения без сожаления уничтожают мирное население. Примеров таких военных преступлений за эти 16 дней войны немало", — предупредили в ГУР Минобороны.

Оказавшихся в опасности граждан просят следить за официальной информацией о маршрутах эвакуации и использовать только безопасные пути.

Напомним, после расстрела колонны, состоявшей из женщин и детей, оккупанты заставили жителей вернуться в село Победа и не выпускают их из населенного пункта.

По информации министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, эвакуацию мирных жителей Киевской области 12 марта удалось провести частично, в частности из-за обстрелов со стороны российских войск.

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