Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Погибших на войне в Украине земляков Шойгу тайком похоронили далеко от дома

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публикации
Просмотры
351
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Погибших на войне в Украине земляков Шойгу тайком похоронили далеко от дома

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Родственники убитых на войне тувинцев случайно обнаружили их могилы в Новосибирске.

Мобилизированных в российской республике Тува, где родился министр обороны РФ Сергей Шойгу, отправили на войну в Украину, а затем тайком от родных похоронили за более тысячи километров от родного дома.

Об этом сообщает Telegram-канал "Новая Тыва".

Родственники обнаружили захоронение тувинцев за тысячу километров – в Новосибирске. Об их гибели они узнали из фотографий, опубликованных в местных чатах в Viber. Никаких сообщений об их гибели они не получали.

Существует предположение, что таким образом военное командование государства-агрессора пытается избавиться от претензий родственников погибших солдат на выплаты.

"Министерство обороны во главе с нашим "великим" земляком Шойгу даже не смогло известить родственников о гибели солдат... Это просто верх цинизма — когда на войну призывают людей из беднейших регионов России (к которым относится Тува), поскольку там из-за бедности будет меньше отказников. А потом, после гибели солдат, не сообщая семьям, их хоронят где-нибудь в Новосибирске или другом регионе, чтобы родственники не претендовали на выплаты”, — говорится в сообщении.

Напомним, в правительстве российской республики Тува ранее отчитались о специфической помощи семьям мобилизованных в российскую армию. Им выдают уголь, дрова и живых баранов.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
351
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация