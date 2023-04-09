Погибших на войне в Украине земляков Шойгу тайком похоронили далеко от дома

Мобилизированных в российской республике Тува, где родился министр обороны РФ Сергей Шойгу, отправили на войну в Украину, а затем тайком от родных похоронили за более тысячи километров от родного дома.

Об этом сообщает Telegram-канал "Новая Тыва".

Родственники обнаружили захоронение тувинцев за тысячу километров – в Новосибирске. Об их гибели они узнали из фотографий, опубликованных в местных чатах в Viber. Никаких сообщений об их гибели они не получали.

Существует предположение, что таким образом военное командование государства-агрессора пытается избавиться от претензий родственников погибших солдат на выплаты.

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"Министерство обороны во главе с нашим "великим" земляком Шойгу даже не смогло известить родственников о гибели солдат... Это просто верх цинизма — когда на войну призывают людей из беднейших регионов России (к которым относится Тува), поскольку там из-за бедности будет меньше отказников. А потом, после гибели солдат, не сообщая семьям, их хоронят где-нибудь в Новосибирске или другом регионе, чтобы родственники не претендовали на выплаты”, — говорится в сообщении.

Напомним, в правительстве российской республики Тува ранее отчитались о специфической помощи семьям мобилизованных в российскую армию. Им выдают уголь, дрова и живых баранов.

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