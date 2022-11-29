Погибший в Украине студент из Замбии был завербован ЧВК "Вагнер" – Пригожин подтвердил

Недавно стало известно, что на войне в Украине погиб студент из Замбии, ранее осужденный в Москве.

Российский бизнесмен Евгений Пригожин подтвердил информацию о том, что его частная военная компания "Вагнер" завербовала в российской колонии гражданина Замбии Лемехани Ньиренду, впоследствии погибшего на войне в Украине.

Об этом пишут пропагандистские СМИ РФ со ссылкой на пресс-службу компании "Конкорд".

"Я хорошо помню этого парня. Я общался с ним в Тверской области и спросил: "Зачем тебе эта война? Ты через пару лет сможешь выйти досрочно, скоро будешь дома и увидишь своих родных. Зачем ты поедешь? Ведь шанс погибнуть довольно высокий. Помни об этом", — рассказал глава ЧВК "Вагнер".

По словам Пригожина, гражданин Замбии согласился пойти на войну якобы из-за "благодарности за помощь РФ в обретении африканцами независимости".

"Вы, русские, много лет помогали нам, африканцам, обрести независимость. Когда нам было тяжело, вы протягивали нам руку и продолжаете это делать и сейчас. ЧВК Вагнер спасает тысячи африканцев, и если я поеду вместе с вами на войну, пожалуй, это меньше всего, как я могу заплатить за наши долги. А если я останусь живым, то научусь бороться за свою Родину", — привел слова погибшего студента Пригожин.

Что известно о смерти студента из Замбии на войне в Украине

В середине ноября стало известно, что студент из Замбии, осужденный в Москве за хранение наркотиков, погиб в Украине на фронте. Лемехани Ньиренду учился в Московском инженерно-физическом институте, но в 2020 году его приговорили к 9,5 годам лишения свободы.

Министр иностранных дел Замбии Стэнли Какубо заявил, что требует от РФ объяснений, как их гражданин оказался на фронте в Украине.

МИД Украины также отреагировало на смерть 23-летнего студента из Замбии. Так, спикер украинского МИД Олег Николенко призвал африканские страны потребовать от России прекратить давление на их граждан.

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