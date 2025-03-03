Погибшую журналистку Викторию Рощину пытали в плену — расследование

В последний раз свидетели видели Викторию 8 сентября 2024 года, когда ее вывели из камеры в неизвестном направлении.

Журналистку Викторию Рощину, которую содержали в российском плену, там пытали. Об этом, в частности, свидетельствуют следы от ножевых ранений на теле, ее вес менее 30 кг, о чем рассказали журналистам-расследователям в СИЗО на правах анонимности.

Об этом говорится в расследовании " Следствия.Инфо " с участием организации "Репортеры без границ", "Общественного" и медиа "Решетки".

По словам анонимного источника в СИЗО Таганрога, когда Виктория Рощина была доставлена туда после застенков на оккупированной территории Запорожской области, на ее теле уже были ножевые раны. Рощина также рассказывала сокамерницам о пытках электрическим током, после которых она "была вся синяя".

В плену журналистка отказывалась от еды, жаловалась на проблемы с желудком, прекращение менструации и температуру. Тогда она весила менее 30 кг.

Таганрогское СИЗО посещал неназванный российский омбудсман, но во время проверок журналистку хоронили и переводили на другой этаж в закрытую комнату. Последний раз ее видели 8 сентября 2024 года, когда вывели из камеры в неизвестном направлении.

Россия подтвердила, что держит Викторию Рощину в плену только в мае 2024 года. Уже в октябре стало известно, что она скончалась во время этапирования из Таганрога в Москву. В ГУР отмечали, что журналистку вскоре должны были вернуть в Украину в рамках обмена.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Украинская журналистка умерла в русском плену

Что известно о Виктории Рощине

Внештатный автор "Украинской правды", "Общественного" и "Радио Свободная Европа" Виктория Рощина находилась в плену с августа 2023 года. В октябре 2024 года отец журналистки получил сообщение о ее гибели. Это вроде бы произошло во время этапирования пленницы из Таганрога в Москву.

Виктория с начала полномасштабной войны освещала происходящее в Украине, а в марте 2022 года ее задержали русские солдаты и держали в плену 10 дней в Бердянске. Позже уволили.

В том же году она получила награду Международного женского медийного фонда "За мужество в журналистике".

Летом 2023 Рощина отправилась из Украины в Польшу и через три дня планировала через Россию добраться на восток Украины.

Только в начале октября 2023 года объявили, что Виктория Рощина пропала без вести на временно оккупированной территории Украины.

27 мая 2024 года Минобороны РФ впервые подтвердило, что удерживает журналистку Рощину в плену.

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