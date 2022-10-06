"Поглощают" небольшие населенные пункты: в Генштабе ВСУ рассказали, как на самом деле происходит мобилизация в РФ

В отдаленных регионах РФ мобилизуют чуть ли не всех мужчин, а в Москве почти никого.

Объявленная кремлевским диктатором Путиным "частичная" мобилизация фактически поглощает небольшие населенные пункты отдаленных регионов России.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ 6 октября.

"По имеющейся информации, частичная мобилизация, объявленная военно-политическим руководством Российской Федерации, фактически "поглощает" небольшие населенные пункты отдаленных регионов России. Призыв происходит методом облав, практически все мужское население призывного возраста насильно доставляют в военкоматы", — говорится в сообщении.

Вместе с тем, в Генштабе добавили, что в Москве и на половину не выполнен план отмобилизации, который составляет по районам менее 0,2 процента населения.

Напомним, что министр обороны Алексей Резников заявил, что в Украину ожидают прибытия 150 тысяч мобилизованных россиян, которых собираются отправить для пополнения оккупационных частей, понесших значительные потери на фронте.

Между тем в России среди мобилизованных начинается мятеж. Более 100 мобилизованных из Брянской области РФ, которые сейчас находятся в белгородском поселке Солоты, отказались ехать на войну с Украиной.