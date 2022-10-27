Погода изменила ход войны в Украине: эксперт объяснил, чего ожидать на фронте

Осенние дожди изменили характер войны в Украине, движение тяжелой техники ограничено, становится больше артиллерийских дуэлей.

Об этом рассказал военный эксперт Петр Черник на Youtube-канале ТСН.

Как объяснил эксперт, сезон дождей меняет ход боевых действий, поскольку "почва размокнет и тяжелая техника не сможет двигаться".

"Сезон дождей начался, и мы имеем такую ситуацию, что двигаться вперед большими колоннами, ударными группами, мы не можем. А дороги — все знаем, как мы научились работать на дорогах в начале этой войны, когда мы разбивали гигантские стальные колонны нашего противника. Это же правило касается и нас", – отметил он.

По словам Черника, "мы находимся на грани перехода в большие сверхточные артиллерийские дуэли".

"В этом направлении я полон оптимизма — в части качества нанесения точных ударов нашему противнику очень и очень далеко", — добавил эксперт.

Напомним, руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов спрогнозировал, что россияне в ближайшее время постараются удержать все, что они смогли захватить, и будут предпринимать попытки хоть как-то продвинуться в Донецкой области. По его словам, зимой война немного стихнет.

"Это тоже логично, потому что зимой будут проблемы физико-географические, как говорят. Нас еще ждет зима такая, более-менее теплая, поэтому почва будет вязкая, и в принципе уже сейчас колесная техника на поле боя почти не работает, только гусеничная. Это все только усложнится с началом сплошных дождей", — резюмировал он.

По данным Генштаба ВСУ, с начала войны потери армии РФ составляют 69220 человек, 2631 танк, более 500 самолетов и вертолетов. Российские оккупанты не оставляют попыток наступать в Донецкой области, в частности, захватить город Бахмут.

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