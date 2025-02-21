Погода на стороне ВСУ: как мороз и снег усложнили продвижение оккупантов в Харьковской области

Погодные условия усложняют не только наступление оккупантов, но и эвакуацию раненых

В Харьковской области сильные морозы и большое количество снега повлияли на боевые действия. В частности, снизилась активность беспилотников, а российские войска испытывают трудности из-за отсутствия укрытий.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель оперативно-тактической группировки "Харьков" Евгений Романов.

"Снега достаточно много, ударил мороз, это не позволяет долго летать как нашим, так и вражеским дронам. Врагу трудно бороться с этой погодой, поскольку он продвигается по той местности, где он уничтожил любые возможности спрятаться даже себе", — отметил Романов.

По его словам, российские войска продолжают попытки наступления, используя живую силу, но погодные условия мешают им собираться в большие группы. Это делает окупантов уязвимыми для украинских военных.

Романов добавил, что в ясные дни без снега и облачности наблюдается усиление артиллерийских обстрелов и атак беспилотников.

Напомним, на Покровском направлении российские захватчики снизили интенсивность, но штурмовые действия происходят все еще не прекратились.

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