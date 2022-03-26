"Погода прекрасная": Ким прогулялся по утреннему Николаеву и поразмышлял о войне в Украине (фото, видео)

Обстрелы в Николаеве продолжаются.

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким прогулялся город утром 26 марта, рассказал о текущей ситуации и поразмышлял над тем, "кто теперь фашист".

Об этом рассказал глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким в своем видеообращении.

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По его словам, сейчас в Николаеве отличная погода.

"Если бы еще не стреляли эти засранцы, то вообще все было бы шикарно", – сказал Ким.

Дальше он прошелся у Вечного огня и вспомнил исторические события во время Второй Мировой войны:

"Вот наш Вечный огонь. Российская пропаганда, решила "денацификация", "спасать здесь надо всех". А у нас аллея в центре города, еще героя Советского Союза. Все убрано, все чистенько. И получается так, что так когда-то в составе СССР во время Второй Мировой войны мы стояли в окопах и защищали от фашистских оккупантов наш город, теперь уже город-герой. А сейчас мы сражаемся против российских оккупантов, с которыми раньше вместе защищали нашу Родину, на тот момент Советский Союз и кто теперь фашист?".

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