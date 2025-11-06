Погода работает на россиян: военный "Осман" сообщил, что происходит на Лиманском направлении

Враг наращивает темп под Лиманом / © Getty Images

На Лиманском направлении наблюдается постепенное возрастание активности российских войск с наступлением туманов и сложных погодных условий.

Об этом сообщил военный Станислав Бунятов с позывным «Османом».

«На Лиманском направлении с появлением плохой погоды и туманов активность врага постепенно растет. Пехота противника круглосуточно действует в зоне активности. Основные населенные пункты пытаются обходить по флангам. Экипажи враждебных БПЛА работают над расширением радиуса действия, контролируют наши логистические маршруты и подходы к Лиману», — отметил военный.

По его словам, украинские силы обороны ведут эффективную круглосуточную «утилизацию» противника, однако постоянное подкрепление российских подразделений резервами позволяет врагу удерживать высокий темп наступательных действий.

«С нашей стороны достаточно эффективна круглосуточная утилизация, однако постоянная подпитка вражеских подразделений резервами позволяет не снижать темпы», — сказал он.

Напомним, военнослужащий Станислав Бунятов с позывным «Османом» ранее заявлял, что российская оккупационная армия быстро двигается в направлении Запорожья.

Также аналитики Deepstate сообщали, что россияне продвинулись в трех областях. Украины, в том числе возле Новогригорьевки в Запорожской области.