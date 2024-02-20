Погода влияет на активность россиян: Гуменюк о ситуации в Херсонской области

Из-за погодных условий оккупационная армия РФ снизила свою активность в Херсонской области. За прошедшие сутки захватчики совершили лишь пять штурмов.

Об этом рассказала руководитель объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

"Враг очень метеозависим. Можем так отметить, потому что погода оказывает существенное влияние на его активность. В частности, плотный туман не давал возможности полноценно использовать артиллерию, аэроразведку, наведение и соответственно дроновый компонент. Позавчера, именно под прикрытием тумана враг решился на 16 штурмов на левом берегу. Это нетипично для статистики, которую мы имели последней неделей", — подчеркнула Гуменюк.

Кроме того, во время 16 штурмов оккупанты потеряли почти 80 человек. Именно поэтому, подчеркнула Гуменюк, "в эти сутки уже скромнее вели себя" захватчики. За прошедшие сутки Силы обороны выбили пять орудий и пять минометных расчетов врага.

По словам Гуменюк, россияне атаковали дронами "Пункт несокрушимости" в Херсонской области. Люди не пострадали. Россияне атаковали автомобиль стражей порядка, где работала следственно-оперативная группа, собирая доказательства преступлений оккупантов.

Как сообщалось в строительстве Генштаба, ВСУ истощают оккупантов вдоль всей линии фронта. В частности, в зоне ответственности ОВСУ "Одесса" на Херсонском направлении украинские воины в дальнейшем продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск.

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